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'Acun Ilıcalı Show TV ile yollarını ayırdı'

Acun, mesleğe ilk başladığı 1996 yılından beri çalıştığı Show TV'den ayrıldı

23 Temmuz 2012 13:19

Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz Türkiye, Yok Böyle Dans gibi yarışmaların yapmıcısı Acun Ilıcalı, uzun yıllardır çalışıtığı SHOW TV'yle yollarını ayırdı. 4 büyük kanal Acun'un peşine düştü.

Bugünlerde herkes futbol alemindeki transferleri konuşurken yılın transferi medyada yaşandı. Türk televizyonlarının dahi çocuğu Acun Ilıcalı mesleğe ilk başladığı 1996 yılından beri çalıştığı Show TV'den ayrıldı. Ilıcalı, geçtiğimz günlerde bir büyük kanalın yöneticileriyle yemek yedi. Ben bu buluşmayı ilk duyduğumda bir nezaket yemeğidir diye düşünmüştüm! Ama kazın ayağının öyle olmadığı anlaşıldı.

 

Çalışma arkadaşlarını düşündü

 

Dizileirn bile birkaç bölüm ücretini almadığı zaman kanal değiştirdiği televizyon aleminde Show TV'den 70-80 bölümlük alacağı buluduğunu bildiğim Acun Ilıcalı anlaşılan daha fazla dayanamadı. Acun'un, yüzlerce çalışanıyla büyük bir fabrikaya benzeyen Acun Medya'daki arkadaşlarını da düşünerek bu ayrılık kararını aldığı anlaşılıyor. Ayrılık kararının ardından atv, Kanal D, Fox ve Star ünlü yapımcının peşine düştü bile. (Mehmet Güler/ HaberTürk)

 

Hangi kanala gidecek?

 

Medyatava, Ilıcalı'nın ayrılık kararını aldıktan sonra ATV ve Star'la görüştüğünü, Ilıcalı'nın ATV yöneticileriyle yakınlığına rağmen transfer konusunda Star'a yakın durduğunu yazdı. 

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