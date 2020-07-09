Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ın Survivor'dan gerçek elenme sebebini açıkladı

Survivor'da Sercan Yıldırım'ın elenmesinin yankıları devam ediyor. Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ın adaya veda etme sebebini açıkladı.

Sercan Yıldırım'ın, Survivor'da son haftalarda gösterdiği performansa rağmen elenmesinin yankıları devam ediyor. Sercan Yıldırım bu hafta da 3'te 2 yaparak Berkan'ın ardından Yasin Obuz'u eleme adayı olarak belirlemişti. Sercan'ın kaybettiği tek dokunulmazlık oyununu ise Cemal Can kazanmış ve Sercan Yıldırım'ın ismini vermişti.

Survivor 2020'nin 128. bölüm konsey toplantısında haftanın eleme adayları Berkan, Sercan ve Yasin olmuştu. Survivor 2020'nin 129. bölüm konsey toplantısında yarışmaya veda eden isim Sercan Yıldırım olmuştu.

Sercan Yıldırım, "Ben onları ayrı ayrı çok seviyorum. Ailemi, sevenlerimi gururlandırdığımı düşünüyorum. Seninle (Acun Ilıcalı) burada olduğum için çok şanslıyım. İnşallah buradan sonra da beraber olmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum, başka söyleyeceğim bir şey yok." şeklinde açıklama yapmıştı.

Survivor Barış'ın, Sercan Yıldırım'la vedalaşırken "Nisa olayında asla seni satmadım' demesi dikkat çekmişti. Sercan Yıldırım'ın Survivor'dan elenmesi sosyal medyada birçok tepki toplamıştı.

Survivor'ın bölümünde ise Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ın adaya veda etmesi hakkında şu açıklamada bulunu:

"Sercan, eğer kendi takımından arkadaşları olsaydı, o zaman 2 kişi, 4 kişiye karşı ya da 5 kişiye karşı mücadele etmek zorunda kalmayacaktı.Takım ortadan kalkınca elbette diğer takımla yarışmak zorunda kaldı. Takımlar yok olmuş olabilir ama Elif halen ünlüler takımından, siz de gönüllüler takımındansınız. Şu anki bireysel yarışmada da bu etkili oluyor. Sercan kazanmadığı zaman, kendisine yakın kazanan biri ona destek olabilirdi. Elif dışında böyle bir şansı yoktu. Elif de kazanamayınca Sercan elenmek zorunda kaldı diyebiliriz."