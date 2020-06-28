Acun Ilıcalı: Sercan ve Nisa'nın birçok şeyi aydınlatan ses kaydı ortaya çıktı
28 Haziran 2020 19:48
Büyük finaline 1 aydan kısa bir süre kalan Survivor'da heyecan artıyor. Cemal Can, Nisa, Barış, Berkan, Elif, Sercan ve Yasin'in şampiyonluk için mücadele ettiği yarışmada dün dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Yarışın sonunda kazanan Sercan Yıldırım oldu ve ilk dokunulmazlığı kazandı. Sercan SMS'e çıkacak ilk ismi Berkan olarak belirledi. Yeni bölüm fragmanında konuşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa'nın o dönemki ses kaydına ulaştıklarını ve birçok şeyin aydınlandığını söyledi.
Survivor'un son bölümü sonrası 121. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Yasin'in sakatlanması ve Sercan'la Nisa arasındaki sırların ses kaydıyla ortaya çıkması merak konusu oldu.
Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Bir konu var Sercan ve Nisa arasında... Ekibimizden o dönem ki kayıtların tekrar incelenmesini istedik. O dönem ki bir ses kaydına ulaştık. Bu ses kaydı birçok şeyi de aydınlatıyor" ifadelerini kullandı.