Acun Ilıcalı: Sercan ve Nisa'nın birçok şeyi aydınlatan ses kaydı ortaya çıktı

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Bir konu var Sercan ve Nisa arasında... Ekibimizden o dönem ki kayıtların tekrar incelenmesini istedik. O dönem ki bir ses kaydına ulaştık. Bu ses kaydı birçok şeyi de aydınlatıyor" ifadelerini kullandı.