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Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'deki 'ırkçılık' tartışması hakkında sessizliğini bozdu

"Miş'ler ve muş'lar üzerine birine ırkçı damgası vurmaya çalışmak iftiradır, ahlak dışıdır”

14 Ekim 2017 21:51

O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeleri Gökhan Özoğuz ile Yıldız Tilbe arasında yaşanan ‘ırkçılık’ tartışmasına ilişkin programın yapımcısı Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu. “Yıldız Tilbe yabancı dil bilmediğini, dolayısıyla yabancı dilde söylenen şarkılarda ifade ve yorum başarısını ölçemediği, bu nedenle de yabancı dilde şarkı söyleyen yarışmacılara dönmediğini söylemiştir” diyen Ilıcalı açıklamasında “Miş'ler ve muş'lar üzerine birine ırkçı damgası vurmaya çalışmak iftiradır, ahlak dışıdır” ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"Son günlerde herhalde magazinel yazı malzemesi bulmakta zorlanan bazı arkadaşlar, sevgili Yıldız Tilbe ile ilgili gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bir haberi gündeme getirmeye çalışmaktalar. O Ses Türkiye çekimlerinde yaşandığı iddia edilen olayla ilgili söylenenler durduk yerde uydurulan yalan ve çarpıtmadan başka bir şey değildir.

Yıldız Tilbe yabancı dil bilmediğini, dolayısıyla yabancı dilde söylenen şarkılarda ifade ve yorum başarısını ölçemediği, bu nedenle de yabancı dilde şarkı söyleyen yarışmacılara dönmediğini söylemiştir.

Bu samimi söylemin 'ırkçılık'la ne alakası olabilir. Bundan sonra 'sosyopatça' çarpıtılarak üretilen çirkin senaryoların ise sadece tek bir şeyle alakası olabilir; kötü niyet ve sansasyon yaratma hırsı... Miş'ler ve muş'lar üzerine birine ırkçı damgası vurmaya çalışmak iftiradır, ahlak dışıdır. Keşke değerli sanatçılarımızı iftiralarla acımasızca karalamak yerine, onlara destek olup üretkenliklerini artırabilsek."

 

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