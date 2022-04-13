Acun Ilıcalı'nın "yeni Salah olabilir" dediği Allahyar'ın asisti ve golü yok

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, sezon sonuna kadar kiraladıkları Allahyar için İngiliz basınına, “Ona çok inanıyorum. Yeni Salah olabilir” demişti. Ilıcalı’nın bu sözleri, turuncu-siyahlı taraftarlar arasında büyük heyecan yaratsa da genç futbolcu henüz bekleneni veremedi.

İranlı forvet, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Allahyar, ligde 7 maçta 168 dakika süre alabildi. 20 yaşındaki oyuncu gol ya da asist katkısı yapamadı.

Öte yandan geçen günlerde Hull City Teknik Direktörü Şota Arveladze, Allahyar için, "Allahyar bizim en iyi santrforlarımızdan biri. Hem iyi bir futbolcu hem de iyi birisi" ifadelerini kullanmıştı..