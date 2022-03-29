Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin transfer listesinde Süper Lig'den üç isim!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City'nin Süper Lig'den üç oyuncuyu kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City gelecek sezon için kadro çalışmalarına başladı. Championship'te topladığı 41 puanla 20. sırada yer alan Hull City, teknik direktör Shota Arveladze'nin talepleri doğrultusunda transferleri bitirecek.

Hull Live ve The72'de yer alan habere göre Hull City, Süper Lig'den üç oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Hull City, Süper Lig'den kimleri alacak?

İngiliz ekibinin hedeflerinden biri Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel. Geçmişte Liverpool ve Fulham formalarıyla Premier Lig'de top koşturan 35 yaşındaki futbolcuyla Ocak ayında da temas kurulduğu ve yaz döneminde adının yeniden gündeme geleceği vurgulandı.

Haberde ayrıca ara transfer döneminde adı Hull City ile anılan bir başka futbolcu Miha Zajc'a da yer verildi.

Hull City ayrıca Atakaş Hatayspor'un Malili yıldızı Adama Traore'yle de ilgileniyor. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon sonunda serbest kalacak.

Hull City oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor. Kariyeri boyunca Monaco Lille, Rio Ave, Metz ve Cercle Brugge gibi kulüplerin formasını giyen Traore bu sezon çıktığı 17 lig maçında 1 gol atıp 3 asist yaptı. (NTV Spor)