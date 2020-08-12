Acun Ilıcalı’nın satın aldığı Fortuna Sittard, sosyal medyada en fazla büyüyen takım oldu

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hollandalı futbol takımı Fortuna Sittard, Temmuz 2020'de sosyal medyada en fazla büyüyen kulüp oldu. Başakşehir ise tüm dünyada 5. sırada yer aldı.

Acun Ilıcalı, geçen dönemde Hollanda’nın en üst futbol ligi olan Eredivisie’de mücadele eden Fortuna Sittard’ı satın alarak sporda da aktif rol üstlenmeye başlamıştı. Fortuna Sittard henüz ünlü yapımcıya bir kupa kazandırmasa da sosyal medyada şampiyon olmayı başardı.

Webtekno'da yer alan habere göre, spor kulüplerinin 1 Temmuz-31 Temmuz arasındaki sosyal medya etkileşimlerini mercek altına alan Football Benchmark, Temmuz 2020’de sosyal medyada en fazla büyüyen kulüpleri ortaya çıkardı. Araştırmaya göre Acun Ilıcalı’nın takımı Fortuna Sittard, geçtiğimiz ay sosyal medyada en fazla büyüyen kulüp oldu.