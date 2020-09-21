Acun Ilıcalı’nın öğrencilere dizüstü bilgisayar sağlamak için düzenlediği yardım kampanyasında toplanan miktar belli oldu

TV8’in sahibi Acun Ilıcalı dün gece, uzaktan eğitimde kullanmaları amacıyla bilgisayarı olmayan çocuklara dizüstü bilgisayar sağlamak için nakit bağışı kampanyası düzenledi.

100 bin lira üzeri bağış yapanlar canlı yayına bağlanırken SMS ile bağış yapmak isteyenler EĞİTİM yazarak 10 TL bağışta bulundular. SMS’lerin dahil olmadığı bağışta toplam rakam 7.5 milyon TL’ye ulaştı.

Ünlü isimlerinde katıldığı bağış kampanyasında, AHBAP Derneği’nin kurucusu ve yaptığı yardımlarla sık sık gündeme gelen Haluk Levent 200 bin TL, fenomen ve iş kadını Selin Ciğerci ile futbolcu eşi Gökhan Çıra 200 bin TL, Amine ve Mesut Özdil çifti ise 250 bin TL bağışladı.

Yayına gelen sürpriz telefon da Acun Ilıcalı’nın kızı Leyla’dan oldu. Üç kız kardeş olarak bağış yapmak istediklerini söyleyen Leyla, babasının açıklama yapmasını isteyince Acun Ilıcalı da 500 bin lira bağışladığını belirtti.

Gecenin en yüksek bağışçısı ile 1 milyon lira bağışlayan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu başkanı Hüseyin Yücel oldu.

Kızılay üzerinden toplanan paralarla alınacak olan bilgisayarlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılacak.