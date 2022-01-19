Acun Ilıcalı'nın Hull City için ödeyeceği ücret belli oldu

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin yeni sahibi olmaya hazırlanıyor.

The Athletic'te yer alan habere göre; 6 aydır Hull City'i satın almak için girişimlerde bulanan Acun Ilıcalı'nın, Allam ailesiyle yaklaşık olarak 24 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı açıklandı.

Yapılacak duyurunun daha önce İngiliz Futbol Ligi'nden onay beklemek zorunda kaldığı ancak açıklamanın 24 saat içerisinde yapılmasının artık mümkün olduğu kaydedildi.

İngiliz medyasının haberinde, İngiliz Futbol Ligi ile 19 Ocak'ta yapılacak toplantının ardından, devir sözleşmenin imzalanmasının beklendiği aktarıldı.