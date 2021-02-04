Acun Ilıcalı’nın acı günü: Seni hep kızlarıma örnek göstereceğim

Annesini kaybeden arkadaşının acısını paylaşan Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Esat Yontuç'un annesi Emel Yontuç'un vefatıyla ilgili duygusal bir mesaj paylaştı. Ilıcalı, “Seni hep kızlarıma örnek göstereceğim. Sen benim canım Emel teyzemsin...” ifadelerini kullandı.

Emel Yontuç'un fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, "Sen sadece Esat’ın annesi değil, dünyadaki bir melektin, en zor zamanımda omzuma kondun, evine aldın, benim hayata tutunmama vesile oldun. O evde bana gösterdiğin şefkati asla unutmayacağım. Seni hep kızlarıma örnek göstereceğim. Sen benim canım Emel teyzemsin... Nur içinde yat, hep aklımda olacaksın. Mekanın cennet olsun..." notu düştü.