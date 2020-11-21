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Medya

Acun Ilıcalı, MasterChef'te bir yarışmacının programla ilişiğinin kesildiğini duyurdu

21 Kasım 2020 22:35

Acun Ilıcalı, TV8'de yayınlanan MasterChef programındaki yarışmacılardan Uğur Yılmaz Deniz'in sosyal medya paylaşımları nedeniyle yarışmayla ilişiğinin kesildiğini duyurdu.

Ilıcalı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir."

Deniz'in geçmiş yıllarda çok sayıda küfürlü tweet attığı ortaya çıkmıştı. Deniz, bu paylaşımların ortaya çıkmasının ardından Twitter hesabını kapattı.

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