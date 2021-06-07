Acun Ilıcalı, "Kanalında olduğum için utanıyorum" diyen Erkan Petekkaya'ya Survivor'da yanıt verdi

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, "Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan" diyen oyuncu Erkan Petekkaya'ya Survivor'da göndermede bulunurken, "Gülüp geçiyorum böyle şeylere" dedi.

Kırmızı Oda dizisinde 'Sadi' karakterini canlandıran Erkan Petekkaya, cuma akşamı TV8'de yayınlanan bir müzik töreninde sosyal medya fenomenliğinden şarkıcılığa adım atan Kerimcan Durmaz'ın ödül almasına sosyal medyadan tepki gösterdi. Petekkaya, konuyla ilgili TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'ya "Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan. Acun Efendi yuh" ifadelerini kullandı.

Survivor son bölümdeki ada konseyinde Acun Ilıcalı, yarışmacılar Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in aileleriyle ilgili konuştu. Ilıcalı yaşanan olaylarla ilgili yorum yaparken, Erkan Petekkaya meselesine de girdi. Acun Ilıcalı, Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesinin kendisine Twitter'dan tepki göstermesi üzerine, "Twitter dediğin konu, iki gün evvel bizde dizi yapan adam bana küfretti. Gülüp geçiyorum ben bunlara" diyerek, Erkan Petekkaya'ya da göndermede bulundu.

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