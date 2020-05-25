Acun Ilıcalı, Instagram dünya canlı yayın rekorunu 2 dakika içinde kırdı

Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, 25 Mayıs saat 23.30'da açtığı canlı yayınla dünya Instagram canlı yayın rekorunun yeni sahibi oldu. Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmacılarının da katıldığı Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyici sayısına ulaşıldı.

Ünlü televizyoncu ve sunucu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Survivor Gönüllüler takımıyla Instagram üzerinden canlı yayın yapmıştı. Yoğun ilgi gösterilen bu yayın, anlık olarak 1 milyon izleyici sayısını aşmış ve Türkiye’deki en çok izlenen Instagram canlı yayını olmuştu.

WebTekno'nun haberine göre; Acun Ilıcalı’nın Instagram’da yeni bir rekor denemesi yapacağını duyurması üzerine neredeyse bir tür seferberlik başlatıldı. Ramazan Bayramı’nın 2. gününde saat 23.30’da başlayan canlı yayın, anlık 3 milyon kişi tarafından izlenerek yeni bir rekoru da belirlemiş oldu.

Önceki Instagram canlı yayın rekoru, ünlü rapçi Tekashi69’a aitti

Bu ayın başlarında ünlü rapçi Tekashi69, açtığı yayınla birlikte Instagram’ın canlı yayın izleyici rekorunu kırmayı başarmıştı. 24 yaşındaki ünlü rapçinin hapis cezasından bahsettiği canlı yayın, anlık olarak 2 milyon kullanıcı tarafından izlenmişti.