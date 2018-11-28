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Magazin

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın boşanma protokolü ortaya çıktı: Konuşursa nafaka kesilecek!

Melisa'nın velayeti annede olacak

28 Kasım 2018 11:22

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çiftinin üzerinde anlaşma sağladığı protokolün detaylarına göre Subaşı, kızı ve kendisi için aylık 125 bin lira nafaka alacak, evlenirse nafaka kesilecek. Taraflar birbirleri ve aileleri hakkında kesinlikle konuşmayacak.

Sabah'tan Erhan Öztürk'ün haberine göre Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın boşanma protokolüne ulaşıldı. 

Buna göre Subaşı'na 10 milyon TL değerinde bir ev alınacak. Bu ev çiftin çocukları Melisa'nın üzerine yapılacak. Ilıcalı ve Subaşı alınacak evle ilgili intifa hakkına sahip olacak. Şeyma Subaşı, mevcut oturduğu evden çıkarak yeni alınacak eve geçecek. Çiftin 5 yaşındaki kızı Melisa'nın velayeti annede olacak.

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