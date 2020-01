Acun Ilıcalı ile Ahmet Hakan arasında 'FETÖ' tartışması

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ile TV8'in patron Acun Ilıcalı arasında TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından başlayan 'FETÖ' tartışması devam ediyor.



Darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan operasyon kapsamında Yetenek Sizsiniz yarışmacısının da gözaltına alınmasıyla ilgili olarak "FETÖ'cü kaynayan Acun'un yarışmalarına neden el atan yok?" diye soran Ahmet Hakan'a Acun Ilıcalı'nın yanıtı "Söz konusu fitneci düne kadar FETÖ iftiralarının peşinden giderek, yazılarıyla bu karanlık örgütün her türlü iftirasını sahiplenirdi. Şimdi de, darbe girişimiyle uykusundan uyanarak, kirli geçmişini unutturmak için 'en iyi savunma hücumdur'u oynuyor" oldu.

Darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi, görevlisi ve personelinden 100 kişiye operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınanlar arasında 'Yetenek Sizsiniz' yarışması finalisti Hakan Akdoğan da yer almıştı.

Söz konusu operasyonun ardından Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Darbe başarılı olsaydı Cumhurbaşkanı kim olacaktı?" başlığıyla yayımlanan (19 Ağustos 2016) yazısında "Acun’un yarışmalarına katılan yarışmacılardan biri daha FETÖ’cülükten içeri düşmüş. FETÖ yüzünden kurumlar kapatılırken, sınavlar yenilenirken, kayyumlar atanırken FETÖ’cü kaynayan Acun’un yarışmalarına neden el atan yok?" ifadesini kullanmıştı.

Acun Ilıcalı ise Ahmet Hakan'a yönelik kaleme aldığı yazıda Hakan'ı "fitnecilik" ile suçlamış, "Darbe girişimiyle uykusundan uyanarak, kirli geçmişini unutturmak için 'en iyi savunma hücumdur'u oynuyor. Bu karanlık müfteri fitnecinin farkında olmadığı birşey var. Milletimiz bizi de, fitneci iftiracıları da zaten tanıyor ve biliyor. Dolayısıyla o çirkin 'çamur at izi kalsın' taktiğini tutturması mümkün değil" demişti.

"Darbe uykusundan uyanmış, aklıevvel"

Ilıcalı'nın Hakan'a yönelik yazdığı yazı şöyle:

"Hayatımın hiçbir döneminde söz konusu terör örgütünün lideriyle bir araya gelmedim, faaliyetlerine en küçük bir yardımda bulunmadım. Geçmişte ve bugün bu terör örgütüyle mücadeleyi yapan devlet büyüklerimize, söz konusu fitnecinin de aralarında bulunduğu güruhun saldırı ve hakaretlerine ragmen, verdiğimiz destek kamuoyunun malumu. Bu açık gerçekler ortadayken, mevcut konjonktürden yararlanmak umuduyla, gerçek karakterlerini ortaya çıkararak iftira ve fitne peşinde koşan aklıevveller, içinden geçtiğimiz zor dönemlerin bir klasiğidir.

Bu fitnecilerden bir köşe yazarı . 11 sene içinde yarışmış 6000 (altı bin) yarışmacıdan ikisi FETÖ zanlısı çıktı diye bizim yarışmaları töhmet altında bırakmanın peşine düşmüş. İşin komik tarafı söz konusu fitneci düne kadar Fetö iftiralarının peşinden giderek, yazılarıyla bu karanlık örgütün her türlü iftirasını sahiplenirdi. Şimdi de, darbe girişimiyle uykusundan uyanarak, kirli geçmişini unutturmak için "en iyi savunma hücumdur"u oynuyor. Bu karanlık müfteri fitnecinin farkında olmadığı birşey var. Milletimiz bizi de, fitneci iftiracıları da zaten tanıyor ve biliyor. Dolayısıyla o çirkin "çamur at izi kalsın" taktiğini tutturması mümkün değil. Ama o dahiyane (!) araştırma önerisi, darbe gecesine kadar Fetö projelerine her türlü desteği veren aklıevvel, fitneci köşe yazarlarını da kapsarsa kendisine kefil bulmakta zorlanabilir"

"Bu ne telaş Acun efendi"

Kendisine "Darbe uykusundan uyanmış, aklıevvel" suçlamalarını yönelten Acun Ilıcalı'ya Ahmet Hakan'ın cevabı ise "Bu ne orantısız çamur böyle? Hayrola? Suçluların telaşı falan mı söz konusu Acun Efendi?" oldu.

Ahmet Hakan'ın "Yalan mı kardeşim, Özgür Gündem PKK'nın yayın organı değil mi?" başlığıyla yayımlanan (19 Ağustos 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yaptığın yarışma programında Cemaat oylarıyla birinci seçilen adamın durumu ortada: FETÖ’den tutuklu.

Bu arada başka bir yarışmacın daha FETÖ’den içeri tıkılmasın mı!

*

Bir şey demedik, sadece “Ne iş” dedik, sadece “Bir bakılsın” dedik.

Vay efendim sen misin bunu diyen?

Salmışsın bütün pisliğini üzerime...

“Fitneci” demişsin, “FETÖ iftiralarının peşinden giden” demişsin, “darbe girişimiyle uykusundan uyanan” demişsin, “aklı evvel” demişsin, “kirli geçmişe sahip” demişsin.

*

Bu ne orantısız çamur böyle?

Hayrola?

Suçluların telaşı falan mı söz konusu Acun Efendi?