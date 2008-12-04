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Acun Ilıcalı ifade verdi

Acun Ilıcalı, ölümle tehdit edildiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ''müşteki'' sıfatıyla savcılıkta ifade verdi.

04 Aralık 2008 02:00

Sunucu Acun Ilıcalı, ölümle tehdit edildiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ''müşteki'' sıfatıyla savcılıkta ifade verdi. 

Acun'a ölüm tehdidi

Ilıcalı, şüpheli Necip Günay tarafından ölümle tehdit edildiği yönündeki iddia konusunda başlatılan soruşturma çerçevesinde ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Burada soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Zülfikar Tekirdağ'a ifade veren Ilıcalı, adliyeden ayrıldı.

Savcılıktaki ifadesinde, ''Günay'ın, konuştuğu sekreterine, birileri tarafından kendisini öldürmek amacıyla tutulduğunu söylediğini'' anlattığı öğrenilen Ilıcalı'nın, bu kişinin emniyet ve savcılıktaki ifadelerinde ise ''sunduğu yarışmaya katılmak için böyle bir senaryo uydurduğunu beyan ettiğini'' söylediği belirtildi.

Ilıcalı'nın ayrıca, şüphelinin kendisini ''öldürme'' ya da ''yaralama'' kastı bulunmadığını düşündüğünü belirterek, bu nedenle Günay'dan şikayetçi olmadığını söylediği öğrenildi.
Adliye çıkışında çevredeki vatandaşlar ve adliye personelinin ilgi gösterdiği Acun Ilıcalı, adliye önündeki seyyar Milli Piyango Bayii Kasım Demir'den bir çeyrek bilet aldı.

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