Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın alıyor; işte ödeyeceği rakam!

Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için görüşmeleri sürüyor. Takımın sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam ile büyük ölçüde anlaştı. Ilıcalı'nın Hull City için 30 milyon sterlin ödeyeceği aktarıldı.



Medya patronu Acun Ilıcalı, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Hull City'nin satın alma işlemlerinde sona geldi. Kulübün sahibi olan Mısırlı iş insanı Assem Allam ile büyük ölçüde el sıkıştı. Ilıcalı'nın 30 milyon sterlin ödeme yapacağı aktarıldı.

Ilıcalı, "İngiltere'de ülkemizin bayrağını Hull City'nin başarısıyla dalgalandırmak istiyorum. Hull City'nin inşallah ileride hocasından, belli futbolcularına kadar Türklerden oluşmasını istiyorum. Hedefim dünyada ses getiren bir takım oluşturmak" ifadelerini kullanmıştı.

Premier Lig'e yükselirse 20 milyon sterlin daha ödeyecek

Hull City, İngiltere Championship'te mücadele ediyor. Takımın Premier Lig'e yükselirse bir ödeme daha yapılacak. Takımın Premier Lig'e yükselmesi halinde 20 milyon sterlin civarında daha ödeme yapılacağı aktarıldı.

1904 yılında kuruldu

Hull City Association Football Club Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. Kulüp tarihinde kaydedilen en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir.



Maskotlarının bir kaplan olmasından ötürü takımın renkleri kehribar ve siyah. 2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-offlarında mücadele eden kulübün sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam.

Kulüp, iç saha maçlarını 25 bin 450 seyirci kapasiteli KCOM Stadyumu'nda oynuyor.