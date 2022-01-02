Acun Ilıcalı: Hull City'nin Instagram hesabını takip etmenizi istiyoruz

Acun Ilıcalı, satın aldığı İngiltere'de EFL Championship takımı Hull City'nin sosyal medya hesaplarının takip edilmesi çağrısında bulundu. Ilıcalı'nın açıklaması üzerine Instagram'da 291 bin takipçisi bulunan Hull City, bir anda yükselerek 404 bin takipçiye ulaştı.

Acun Ilıcalı, İngiltere'de EFL Championship'te mücadele eden Hull City'yi satın aldığını canlı yayında duyurdu. Ilıcalı'nın bunu açıklaması üzerine Instagram'da 291 bin takipçisi bulunan Hull City, bir anda yükselerek 404 bin takipçiye ulaştı. İngiliz taraftarlar bu ilgili sonrası çok mutlu oldu.

Ilıcalı, takipçilerinden Hull City'yi sosyal medyada takip etmelerini isterken, "İngiltere Championship'te bir takım satın aldım, Hull City. Buradan tüm sevenlerimize ve seyircilerimize sesleniyoruz. Hull City'nin Instagram hesabını takip etmenizi istiyoruz" duyurusunu yaptı.