Acun Ilıcalı, Hull City'nin başına Şota Arveladze'yi getirmeyi planlıyor

Acun Ilıcalı, Championship ekibi Hull City'yi satın alma işlemlerinde sona gelirken, teknik direktörlüğe Şota Arveladze'yi getirmeyi planlıyor.

Hull City kulübü kısa süre önce kulübün satışı konusunda görüşmelerin devam ettiğine dair resmi olarak açıklamıştı. Acun Ilıcalı'nın kulübü devralmasının ardından Gürcü çalıştırıcıyı takımın başına getirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Fanatik'in haberine göre, Şota son olarak Özbekistan ekiplerinden Pakhtakor Tashkent'te 3 sezon boyunca görev almış ve bir çok başarıya imza atmıştı.

48 yaşındaki teknik adam ülkemizde daha önce Kasımpaşa, Kayserispor ve Trabzonspor 'da görev yapmıştı.