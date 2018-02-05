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Yaşam

Acun Ilıcalı: Hedefim dünyayı ele geçirmek!

“Türkiye'yi reyting konusunda bitireli 5 sene oldu”

05 Şubat 2018 19:22

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, önümüzdeki hafta başlayacak olan Survivor yarışmasına ilişkin açıklamalarda bulunurken, "Hedefim dünyayı ele geçirmek" dedi.

Ilıcalı, TV 8’de yayınlanan ‘Gel Konuşalım’ programına konuk oldu. Televizyon üzerine çok önemli görüşmelerinin olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı “Belki Amerika’nın dört büyük kanalından birinde olacağız. Kuzey Avrupa hedefimizde. Bu iki bölgeyi elimize geçirebilirsek oradan Doğu’ya doğru devam ederiz. Hedefim dünyayı ele geçirmek” ifadesini kullandı.

“Türkiye’yi reyting konusunda bitireli 5 sene oldu” diyen Acun Ilıcalı, “Ben bin 300 kere birinci olmuşum zaten, bin 600 kere birinci olsam bir şey hissetmeyeceğim. Kendimi geliştirebileceğim bir dünya kurmaya çalıştım” ifadelerini kullandı.

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