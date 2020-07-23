Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı eski bacanağına teslim edecek

Fortuna Sittard takımını satın alan Acun Ilıcalı, teknik direktörlük görevine eski eşi Şeyma Subaşı'nın ablasının eşi Merthan Açıl'ı getiriyor.

Hollanda'nın Fortuna Sittard takımını satın alan Acun Ilıcalı, takımını yakından tanıdığı bir isme emanet etme kararı aldı.

Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ın eşi Merthan Açıl'a takımında görev verecek.

Bir dönem Erzurumspor forması giyen ve futbolu bırakma kararı alan Merthan Açıl, Acun Ilıcalı'nın teklifini kabul etti.

Merthan Açıl, aynı zamanda Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl'ın eşi.