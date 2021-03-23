Acun Ilıcalı, Exxen'e fenomen diziyi getiriyor

Son yılların en çok konuşulan fenomen dizilerinden Leyla ile Mecnun'un yeniden çekilebileceği ve Exxen'de yayımlanmasının düşünüldüğü iddia edildi.

Döneminin en sevilen dizilerinden olan, büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve hayran kitlesini üzerinden yıllar geçse de hiç kaybetmeyen Leyla ile Mecnun dizisi ile ilgili yeni iddia ortaya atıldı.

Başrolünde Ali Atay'ın , Serkan Keskin'in, Ahmet Mümtaz Taylan'ın, Osman Sonant'ın ve Cengiz Bozkurt'un yer aldığı Leyla ile Mecnun dizisinin yeniden çekileceği öne sürüldü.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Acun Ilıcalı, Exxen için Leyla ile Mecnun’un haklarını da aldı. Yönetmen koltuğunda yine Onur Ünlü’nün olacağı dizinin eski ekibiyle görüşmeler başladı. Exxen'de yayınlanacak Leyla ile Mecnun dizisinin ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı. Ancak, çekimlerin yaz aylarında başlaması planlanıyor.