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Acun, Dünya Kupası maçlarını yayınlamak için TRT'ye başvurdu

Acun Ilıcalı, 2014 yılında düzenlenen Dünya Kupası maçlarını yeni aldığı TV8'de naklen yayınlayabilmek için TRT yönetimine öneride bulundu

10 Aralık 2013 12:06

TV 8 kanalını satın alan Acun Ilıcalı, Haziran 2014’deki dünya kupası maçlarını naklen yayınlayabilmek için TRT’nin kapısını çaldı. TRT, başka kanallarla birlikte Ilıcalı’nın da teklifini değerlendirecek.

Meltem Özgenç'in Hürriyet'te yer alan habere göre, Ramazan, 2014’de 27 Haziran’da başlıyor. Dünya kupası ise 12 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında Brezilya’da yapılacak. Brezilya ile saat farkı nedeniyle bazı maçların oynanma saatlerinin iftar vaktine denk gelmesinden hareketle Ilıcalı, TRT’ye başvurdu. Ilıcalı’nın, TRT yönetimine, “Maçlar, iftara doğru programının yayın saatiyle kesişecek. Yayın hakkını bize verin, yayınlayalım” önerisinde bulunduğu öğrenildi.

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