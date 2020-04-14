Acun Ilıcalı: Dominik'te çıkışlar kapatıldı, biz de burada kendi dünyamızı kurduk

Acun Ilıcalı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle Survivor Türkiye yarışması için bulundukları Dominik'te çıkışların kapatıldığını söyleyerek, "Biz de burada kendi dünyamızı kurduk diyebilirim" dedi. Futbola karşı merakı olduğunu belirten Ilıcalı, "Burada hemen futbol ligi kurdum. Futbola olan özlemimizi akşamları maç yaparak gideriyoruz" dedi.

Bein Sports'a konuşan Ilıcalı şunları kaydetti:

"Türkiye'ye gidiş-geliş imkansız. Dominik'ten çıkmamız da zor gözüküyor. Dünyanın zorluklar yaşadığı bir dönemdeyiz. Bana sorarsanız, çok şanslı bir durumdayız. En azından burada üretim yapabiliyoruz, işimizi yapabiliyoruz. Ekibimle de hiç bu kadar uzun süre birlikte olamamıştım. Bizim için bir kenetlenme dönemi oldu diyebilirim. Oyunlara karşı merakımı zaten biliyorsunuz, burada hemen futbol ligi kurdum. Futbola olan özlemimizi akşamları maç yaparak gideriyoruz.

Benim, oyunlara karşı olan merakımı biliyorsunuz. Burada hemen ufak çaplı bir lig kurdum. Futbola olan özlemimizi akşamları maç yaparak giderebiliyoruz. Burada çıkışlar kapatıldı zaten. Biz de burada kendi dünyamızı kurduk diyebilirim."

"Böyle bir belayla karşılaşınca da çok işimize yaradı"

"2 yıl önce, 'bu kadar büyük prodüksiyon yapıyorsak, kapalı alan olsun' dedik. Böyle bir belayla karşılaşınca da çok işimize yaradı. Eski yerimizde olsak imkansızdı çekim yapmamız."

"Ağustosun biraz erkeninde ligi başlatmak, eylülün ortasına doğru ligi bitirmek. 15 gün ara ve yeni sezonun başlaması uygun olur diye düşünüyorum."

"Ben UEFA'nın kafası tamamen paraya çalıştığı için orada maçlarda azalmalardan kaçmaya çalışabilirler. Ekimde başla elemeleri azalt. Grup bile yapmadan eleme usulü yaparsan kasımda da başlayabilirsin."

"Liverpool'da büyük bir panik var gördüğüm"

"Ben yabancı gazeteleri de okuyorum. Liverpool'da büyük bir panik var gördüğüm kadarıyla. Acaba sayılmayacak mı paniği var o tarafta. Dünyanın en büyük farkını attılar ama belki de şampiyon olamayacaklar."