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Acun Ilıcalı dede oldu

Acun Ilıcalı ve kızı Banu Ilıcalı

04 Temmuz 2020 13:06

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, ilk bebeğini dünyaya getirdi. 

4 kızı olan 51 yaşındaki ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, dede oldu. Ilıcalı'nın Seda Başbuğ'dan olan 30 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı, bugün ilk bebeğini kucağına aldı.

Üç yıl önce Efe Ceyhun ile nikah masasına oturan ve özel hayatını gizli tutan Banu Ilıcalı annelik heyecanını da basından uzak yaşadı. Bir kız bebek dünyaya getiren Ilıcalı çocuğuna Begüm adını verdi.

Bu güzel haberi Acun Ilıcalı'nın abisi Ömer Ilıcalı'nın kızı Ece Ilıcalı, sosyal medya hesabından duyurdu.

 

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