Acun Ilıcalı’dan PSV - Galatasaray maç yayını krizi hakkında açıklama: Hollandalı servis sağlayıcıdan kaynaklı, sanal reklamlar tamamen bilgimiz dışında

TV8’in sahibi Acun Ilıcalı, PSV - Galatasaray maç yayınındaki sanal reklamlar ve yaşanan teknik sorunlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, sorunun Hollandalı servis sağlayıcıdan kaynaklandığını söyledi.

Galatasaray 'ın PSV ile oynadığı Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki maç yayını, TV8'de ilk dakikadan itibaren sık sık kesildi. Maçı anlatan Melih Gümüşbıçak, "Hollanda'daki servis sağlayıcıları tarafından sıkıntı yaşanıyor" açıklamasını yaptı.

Öte yandan kesintilerin dijital reklam panolarına müdahaleden kaynaklandığı öne sürüldü. Söz konusu panolarda yasa dışı bahis sitelerinin reklamları görüldü.

Mikrofonun başındaki Melih Gümüşbıçak, yasa dışı bahisten gelir elde edildiği iddialarını ikinci yarının başında yalanladı.