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Spor

Acun Ilıcalı’dan PSV - Galatasaray maç yayını krizi hakkında açıklama: Hollandalı servis sağlayıcıdan kaynaklı, sanal reklamlar tamamen bilgimiz dışında

22 Temmuz 2021 11:15

TV8’in sahibi Acun Ilıcalı, PSV - Galatasaray maç yayınındaki sanal reklamlar ve yaşanan teknik sorunlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, sorunun Hollandalı servis sağlayıcıdan kaynaklandığını söyledi.

Galatasaray 'ın PSV ile oynadığı Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki maç yayını, TV8'de ilk dakikadan itibaren sık sık kesildi. Maçı anlatan Melih Gümüşbıçak, "Hollanda'daki servis sağlayıcıları tarafından sıkıntı yaşanıyor" açıklamasını yaptı.

Öte yandan kesintilerin dijital reklam panolarına müdahaleden kaynaklandığı öne sürüldü. Söz konusu panolarda yasa dışı bahis sitelerinin reklamları görüldü.

Mikrofonun başındaki Melih Gümüşbıçak, yasa dışı bahisten gelir elde edildiği iddialarını ikinci yarının başında yalanladı.

TV8’in sahibi Acun Ilıcalı’dan da PSV - Galatasaray maç yayınına dair açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ilıcalı, "PSV - Galatasaray maçında TV’de yayınlanan sanal reklamlar ve yaşanan teknik sorun Hollandalı servis sağlayıcıdan kaynaklanmıştır. Uygulanan sanal reklamlar tamamen bilgimiz dışındadır. TV8’in bir gelir elde etmesi asla söz konusu değildir..." dedi.

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RTÜK üyesi Taşçı: İllegal bahis siteleri reklamı yapan TV8 in bu tavrı görmezden gelinemez, RTÜK’ün görevini yapması için pazartesi gerekli girişimlerde bulunacağım

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı, "İllegal bahis siteleri reklamı yapan TV8'in bu tavrı görmezden gelinemez" diyerek RTÜK'e girişimlerde bulunacağını açıkladı.

Taşçı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,  "#PSVvGS maçında pilot kameradan illegal bahis siteleri reklamı yapan TV8 in bu tavrı görmezden gelinemez RTÜK’ün görevini yapması için Pazartesi gerekli girişimlerde bulunacağım" ifadesini kullandı.

 

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