Galatasaray, PSV'ye farklı kaybetti; tur şansını zora soktu

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda temsilcimiz Galatasaray, PSV Eindhoven deplasmanına konuk oldu. Mücadelenin kazananı, 5-1’lik skorla PSV Eindhoven oldu.

Karşılaşmanın açılış golü, henüz 2. dakikada kazanılan top sonrası Eran Zahavi’den geldi. Zahavi, 35. dakikada Madueke’nin asistinde bir kez daha fileleri sarsarak farkı 2’ye çıkardı.

Müsabakanın 42. dakikasında temsilcimiz, Ömer Bayram’ın ortasına iyi yükselen Emre Kılınç’ın kafa golüyle soyunma odasına girerken durumu 2-1’e getirdi.

Maçın 51. dakikasında Zahavi’nin pasında topla buluşan Götze, düzgün bir vuruşla skoru 3-1 yaptı.

84. dakikada bir kez daha topu filelerle buluşturan Eran Zahavi, hat-trick yaptı.

Dakikalar 87'yi gösterirken Philipp Max'ın ortasında kafa vuruşunu yapan Mario Götze, farkı dörde çıkardı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve 5-1’lik skorla kazanan taraf PSV Eindhoven oldu.

Rövanş karşılaşması, 28 Temmuz Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

TIKLAYIN - PSV Eindhoven-Galatasaray maçından kareler

Stat: Philips Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo (İspanya) PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel (Dk. 62 Pröpper), Sangare, Madueke (Dk. 76 Thomas), Götze, Vertessen (Dk. 62 Gakpo), Zahavi (Dk. 90 Rosario) Galatasaray: Muslera, Alpaslan Öztürk (Dk. 61 Yunus Akgün), Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Arda Turan (Dk. 60 Feghouli), Emre Kılınç (Dk. 90 Emre Taşdemir), Sekidika, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90 Falcao), Babel (Dk. 61 Mustafa Muhammed) Goller: Dk. 2, 35 ve 84 Zahavi, 51 ve 88 Götze (PSV), Dk. 42 Emre Kılınç (Galatasaray) Sarı kartlar: Dk. 74 Marcao, Dk. 78 Luyindama (Galatasaray) Teknik Direktörler: Roger Schmidt (PSV), Fatih Terim (Galatasaray)

Maçtan dakikalar

2'nci dakikada PSV öne geçti. Marcao'nun geri pasında Muslera topu kontrol edemeyince araya giren Eran Zahavi, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.



4'üncü dakikada PSV tehlikeli geldi. Max'ın sol kanattan ceza sahası içerisine çevirdiği topla buluşan Vertessen'in sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



35'inci dakikada PSV farkı 2'ye çıkardı. Emre Kılınç'ın orta sahada kaptırdığı topta, hızlı paslaşmalarla atağa kalkan PSV'de van Ginkel'in pasıyla sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Madueke pasını altıpas üzerindeki Zahavi'ye çıkardı. Bu oyuncunun topa dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.



42'nci dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Ömer Bayram'ın sol kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Emre Kılınç'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.



Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



51'inci dakikada PSV, farkı tekrardan 2'ye çıkardı. Zahavi'nin arapasıyla ceza sahası içerisine hareketlenen Götze'nin tek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.



84'üncü dakikada PSV, farkı 3'e çıkardı. Mohamed'in orta sahadan yaptığı ters kafa vuruşunda savunmanın arkasına hareketlenen Zahavi, kaleci Muslera'dan sıyrılarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-1.



88'inci dakikada PSV, skoru 5-1'e getirdi. Max'ın sol kanattan yaptığı ortada Götze'nin kafa vuruşunda top Muslera'nın müdahalesine rağmen filelerle buluştu.

TIKLAYIN - Fatih Terim: PSV tura bizden daha yakın, rahat bir galibiyet aldılar; Galatasaraylılar benim neden 3 sene istediğimi daha iyi anlamıştır

TIKLAYIN - Galatasaray, Avrupa kupaları ön eleme turlarındaki en farklı yenilgisini aldı

TIKLAYIN - TV8'de yayımlanan PSV-Galatasaray maçında billboardlara yasa dışı bahis sitesi reklamları yerleştirildi

TIKLAYIN - Serdar Ali Çelikler: Fatih Terim, otur sıfır!