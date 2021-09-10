Acun Ilıcalı'dan Leyla ile Mecnun açıklaması

Türkiye'de en çok konuşulan yapımlar arasında yer alan 'Leyla ile Mecnun', 8 yıllık aranın ardından tam kadro halinde Exxen ile ekrana döndü.

Acun Medya ve Exxen platformunun sahibi Acun Ilıcalı, yeni bölümü ilk kez geçen hafta yayınlanan diziyle ilgili olarak kişisel Instagram hesabında açıklama yaptı. Ilıcalı, şunları söyledi:

"Leyla ile Mecnun 8 yıl sonra yine sizlerle buluştu. Bu yola güzel bir hayalle çıktık ve olağanüstü bir ilgi görerek beklediğimin çok üstünde bir izlenme sayısına ulaştı. Bu muhteşem dizide emeği geçen herkese ve yoğun ilgi gösteren tüm Exxen üyelerine teşekkür ederim. İyi seyirler."