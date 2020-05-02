Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe için Mesut Özil açıklaması: Güzel şeyler olabilir, hissediyorum

Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayında Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili gelen soruyu yanıtladı.

"Yakında güzel şeyler olacağını hissettiğini" söyleyen Acun Ilıcalı, Mesut Özil'in kontratı bittiğinde elinden geleni yapacağını açıkladı.

"Güzel şeyler olabilir, hissediyorum"

Ilıcalı, Instagram'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mesut Özil, Fenerbahçe'ye getir şeklinde istekler var. Yakında sanki güzel şeyler olabilir diye düşünüyorum. Öyle hislerim var. Mesut'u çok seviyorum. Fenerbahçeliyim. Bu konuda elimden bir şey gelirse yapacağım. Bir çaba içerisindeyiz. Anlatmak isterdim ama çok da anlatamıyorum. Sonra anlatırız. Başkanımız zamanı gelince... Bildiğiniz gibi kontratlar var, kontratın bitmesi geliyor. Mesut'un kontratı bittiği zaman bence favori Fenerbahçe olur. Çünkü başkanımız Mesut'u getirebilecek bir başkan. Ben de bu konuda elimden ne gelirse yaparım."