Acun Ilıcalı'dan Exxen'in iki dizisi için YouTube kararı

Acun Ilıcalı'nın dijital içerik platformu Exxen'de yayınlanan 'Gibi ve Hükümsüz' adlı projelerinin ilk bölümleri Youtube'da yayınlandı. Ilıcalı sevilen birçok projeyi ücretli olarak Exxen'den sunması nedeniyle sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki toplamıştı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Ocak ayında kullanıcıların beğenisine sunduğu Exxen ile ilgili sürpriz bir karar aldı. Uzun süredir kullanıcıların tepkilerinin odağında olduğu ücretli platformdaki iki diziyi Youtube'da yayınlama kararı aldı.