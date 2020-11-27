Acun Ilıcalı'dan 'Exxen'e bir transfer daha: Feyyaz Yiğit'le anlaştı

Acun Ilıcalı, 2021 yılında izleyiciyle buluşacak olan yeni platformu 'Exxen'de yer alacak isimleri açıklamaya devam ediyor.
Ünlü yapımcı, Ali Atay'ın 'Ölümlü Dünya ve 'Cinayet Süsü' filmleriyle adından söz ettiren oyuncu, senarist ve şarkıcı Feyyaz Yiğit'le de anlaştıklarını belirtti. Instagram hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Ilıcalı, "Feyyaz Yiğit yeni projesiyle çok yakında EXXEN'de. Mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Exxen'de; 'Sihirli Annem', İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazdığı dizi, Gökhan Çınar’ın ‘Katarsis’ adlı Youtube programı, Aleyna Tilki ile Cemal Can Canseven'in başrollerini paylaştığı müzikal yer alacak.
Ilıcalı, daha önce 'Konuşanlar' programıyla tanınan komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştığını duyurmuştu.