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Acun Ilıcalı, Buse Terim'i transfer ediyor

Yönettiği moda blogu büyük ilgi gören, Buse Terim yeni yılda Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de kendi programını sunacak

31 Aralık 2013 15:45

TV8'i alarak medya patronu olan Acun Ilıcalı 2014'e de hızlı bir giriş yapmayı planlıyor. Ilıcalı, Milli Takım'ın patronu Fatih Terim'in kızı Buse Terim'le el sıkıştı. ABD'de moda eğitimi alan Buse, TV8'de program yapacak.

Yönettiği moda blogu büyük ilgi gören, Twitter'da 400 bine yakın takipçisi olan, birçok kanalın program yaptırmak için peşine düştüğü Buse Terim, ilk televizyon deneyimini Acun Ilıcalı'nın kanalında gerçekleştirecek. Daha önce aldığı tekliflere soğuk bakan Buse'nin, Ilıcalı'yla anlaşmasındaki en büyük faktör babası. 

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