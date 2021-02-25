Acun Ilıcalı, "Bu halk neden Survivor izler" diyen Reynmen'i sildi!

Hürriyet gazetesi yazarı Orkun Ün, 1 Ocak 2021'de yayına başlayan Exxen'deki Youtuberların arasında olması beklenen Reynmen'in, Survivor programını eleştirdiği için dijital platformda yer almayacağı ve Acun Ilıcalı'nın kendisini sildiğini iddia etti.

Acun Ilıcalı ve Reynmen'ın Instagram'da birbirlerini takipten çıktıklarını belirten Orkun Ün, "Acun Ilıcalı, Reynmen’e her fırsatta destek olmuş hatta son olarak kendi dijital platformunda ona bir program teklif etmişti. Sonra işler değişti ve o proje iptal oldu. Daha önce Dominik’e gidip Acun Ilıcalı ile paylaşımlar yapan Reynmen bir anda “bu halk neden Survivor izler” gibi bir açıklama yaptı. Bu açıklama bardağı taşıran son damla oldu." ifadelerini kullandı.

Clubhouse'da açıklamalarda bulunan Reynmen'in "Bir insan neden Survivor izler, nasıl zaman buluyorsunuz, o kadar zamanınız var mı?" dediği iddia edildi.

Yazının tamamı için tıklayın...