Acun Ilıcalı Brezilya'da Survivor yapacak

Türkiye’den sonra Yunanistan’da da Survivor programını hazırlayan Acun Ilıcalı, Survivor Brezilya’yı yayınlamaya hazırlanıyor.

Haziran ayında Brezilya’ya gidip görüşmeler yapıp, oradan paylaşımlar yapan Acun Ilıcalı, “Acun Medya Brezilya ekibi görev başında, büyük bir iş birliği için hazırız” demişti.

Acun Ilıcalı Survivor Brezilya için çalışmalara başladı ve sosyal medya hesabından bu konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Acun Ilıcalı, “Dominik harekâtı başlamıştır. Brezilya projesi için ilk ekibimizi uğurluyoruz. Allah utandırmasın” dedi.