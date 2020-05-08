Acun Ilıcalı: Bir kulüp satın almak istiyorum

Televizyoncu Acun Ilıcalı, bir futbol kulübü alma hedefi olduğunu duyurdu.

Ilıcalı CNN Türk Instagram canlı yayınında, Fenerbahçe başkanlığı ile ilgili soruya cevap verirken, Mesut Özil'in Kadıköy'e transferiyle ilgili konuştu.

Ilıcalı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Liglerin açıkçası çok oynanabileceğini düşünmüyorum ama istekleri anlayışla karşılıyorum. Federasyon oynatmak istiyor haklılar normal hayata dönmek istiyorlar. Federasyon isteğini söyledi ama bir parantez var orada ‘şartlar oluşursa' diye dedi. Bence şartlar oluşmayacak. Ben başlayacağını düşünmüyorum.

Nihat Özdemir'in iyi niyetini anlıyorum. Ben Nihat Özdemir’in yerinde olmak da istemezdim. Ben olsam ligleri 1 Ağustos’ta başlatırım, ligler 10 Eylül’e kadar devam eder. 3 Hafta ara verilir. Sonra yeni sezonu başlatırdım.

Milli maç vardı Galatasaray’ın stadında. Bir anda binlerce Galatasaraylı taraftarın arasında kaldım. UEFA finalinde de Galatasaray’a stadyumdan destek verdim. Benim tüm takımlar ve taraftarlarıyla aram çok iyidir. Trabzonspor taraftarıyla da maç izledim. Bu işte yenmek de var yenilmek de.

Futbolsa bir enerji yüzünden aramın açık olduğu hiçbir insan olmadı. Çünkü bu bir eğlence. Esat ile futbol konusunda hayatımda bir defa bile tartışmadım. Derbiyi bile beraber izlemişliğimiz var. Birkaç maça beraber de gitmişizdir.

"Fenerbahçe başkanlığı düşüncem yok"

Fenerbahçe başkanlığı yapmak gibi bir düşüncem yok. Bu işte amatör kaldığın zaman işin zevkini dibine kadar yaşıyorsun. Fenerbahçe'nin Avrupa Kupası'ndaki bütün maçlarına gittim. Orada o yöneticilerimizin taşıdığı yükü gördüm. Başarıya karşı aşırı derecede bağımlılığım var. Hayatımda hiç başarısız olmadım. Yani ara dönemlerde olabilir ama genel anlamda başarısız olmadım. Yönetici olmak falan bunlar benim için kolay işler değil. Diğer işlerimi bırakmam lazım şu anda öyle bir vaktim yok.

"Avrupa’da bir kulüp almayı düşünüyorum"

Spor kanalıyla ilgili de bir planım yok. Ancak şunu söyleyebilirim Avrupa’da bir kulüp almayı düşünüyorum.

"Mesut için elimden geleni yaparım"

Fenerbahçe iyi bir dönem geçirmedi. Ben şunu getiririm falan diyemem. Çünkü ekonomik olarak durum iyi değil. Mesut Özil konusunda ne desem manşet oluyor. 1 yıllık sözleşmesi var. Sözleşmesi bittiği anda Fenerbahçe’nin favori olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da elimden geleni yaparım.

Arda Turan Türkiye’nin en kariyerli futbolcusu. Bundan sonra hiç futbola dönmese de efsane olarak kalacak.

Benim teknik direktör konusunda bir fikrim var ama söylemem doğru olmaz. Fenerbahçe yönetimini zor durumda bırakmak istemem. Onlar doğru ismi bulacaklardır.

"Alex'i Survivor'da görmek istemem"

Alex’i Survivor’da görmeyi asla istemem. Her futbolcuyu bir buraya çağırmıyoruz. İlhan Mansız dediğiniz zaman o mücadeleyi gösterecek biri olduğunu anlıyorsunuz. Alex’in Türkçesi de zayıf. Ayrıca kendisi aile babası ve rahat bir isim buraya uygun biri değil.

"EuroLeague’deki herkesi istifaya davet ediyorum"

Şu yaşıma geldim ve gördüğüm en anlamsız organizasyon Euroleague. Matematik hatası var. Bir organizasyon düşünün. 18 takım var ve normal sezonda 34 maç oynanıyor. 34 maçın tamamını kazandım. Sonra 3 maçı da kazandım ve 37 galibiyet, 0 mağlubiyetle final-foura geldim. Final-four maçını da kaybettim diyelim. 38. maçta tek yenilgi alıp üçüncü oluyorsunuz. Ben bu organizasyonu yapanların gözünü seveyim. 7 maçlık seri yapılmalı. Tek maç kaybet şampiyonluk gitsin, böyle adalet olmaz. EuroLeague’deki herkesi istifaya davet ediyorum. Seriyi 7 maç yapsan ABD’ye bile satarsın. Çok saçma bir organizasyon.

"Yanal başarısız değildi"

Ersun Yanal’ın ayrılmasına üzüldüm. Belki şartlar ayrılmasını gerektirdi ama hocanın son anına Fenerbahçe için elinden gelen her şeyi yaptı. Bana sorarsanız Ersun hoca başarısız değildi. Zaten kendisi ayrılmak istedi. Duygusal da bir insan. Fenerbahçe’ye zarar vermemek için ayrıldı. Bu sezon Fenerbahçe’nin olağanüstü oynadığı maçlar vardı. Yalnızca bazı maçlarda ortalama oynasaydı, her şey daha farklı olurdu. Ancak bunu yapacak kadro yoktu. Sakatlıklar da çaresiz bıraktı.

Emre Belözoğlu’nun futbolu bırakması Türk futbolu için büyük bir kayıp olacaktır. Fenerbahçe’nin teknik ekibinde kariyerini sürdüreceğini düşünüyorum. Emre Belözoğlu, Arda Turan ve ben ayak tenisinde çok iyi bir takım oluruz. Bu üçlüye isteyen rakip gelebilir. Ben futbolcu seviyesinde değilim. Ama futbolcu olmayan seviyesinde de en iyisiyim.

Survivor finalini Türkiye’de yapacağımızı umuyorum. Final Temmuz’un biraz daha ilerisinde olacak.