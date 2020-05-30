Acun Ilıcalı: Bir bombam var, "Yok artık" diyeceksiniz

'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'in yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı'nın açıklaması, tanıtıma damga vurdu.

Geçen hafta Ramazan Bayramı nedeniyle eleme yapılmayan Survivor’da bu hafta oynanacak dokunulmazlık oyunu takımlar için büyük önem taşıyor. Bir hafta arayla yapılacak eleme, ünlüler ile gönüllüler arasında yüksek gerilimli, bol tartışmalı bir dokunulmazlık oyununa neden olacak. Ada konseyine ise Acun Ilıcalı’nın açıklamaları damga vuruyor. Acun Ilıcalı, "Asıl bir bombam var. 'Yok artık' diyeceksiniz. Bir şey yapacağız, seyircilerimiz 'gerçekten bu da olacak mı?' diyecek" ifadelerini kullanıyor.