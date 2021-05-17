Acun Ilıcalı, 'Ali Koç tepki gösterdi' haberlerini yalanladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Acun Ilıcalı'nın "takımın çok içine olmasından rahatsız olduğu" iddia edilmişti. Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Trabzonspor maçı öncesinde istifa kararı alan Emre Belözoğlu'nu bu kararından caydıran isim olan Ilıcalı, Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından takımla daha yakından ilgilenmeye başladı.

Alanya deplasmanına özel uçağıyla giden Ali Koç'un sakatlığı bulunan Mesut Özil’le ilgili “Acaba oynar mı?” sorusuna Ilıcalı'nın “Oynayacak, ben konuştum” cevabını vermesi Başkan'ı kızdırdı. Ilıcalı'ya, “Ben bilmiyorum sen nereden biliyorsun Acun” diyen Koç, “Bu kulüp için çok çaba harcıyorsun çok şeyler yaptın ama bu kadar takımın içinde olmanı doğru bulmuyorum” çıkışını yaptı.

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Acun Ilıcalı: Ali Koç 2 gün önce beni uçağında misafir etti

Acun Ilıcalı ise bir açıklama yaparak haberi yalanladı.

Ilıcalı şunları söyledi:

"Bugün hakkımda yapılan haber belli ki bir plan dahilinde Fenerbahçe kulübünün içine fitne sokma amaçlı yapılan art niyetli ve yalan dolu bir haberdir. Haberde geçen her konu yalan olduğu için genel bir yorum yapmam gerekiyor. Başkanımız Ali Koç ile aramızda bahsi geçen konuların hiçbiri olmadığı gibi kendisi beni 2 gün önceki Kayseri maçında uçağında misafir etmiştir. Futbolcularımızla daha önce yenen ve takım içi birlikteliğin ispatı olan bir yemeğin Sivas maçından bir gün önce gibi gösterilmesi art niyetin kesin bir ispatıdır. Fenerbahçe için elimden geldiğince bazı rakip taraftarların bana göre haksız protestolarını göze alarak maddi manevi destekte bulunmaya çalışıyorum.

Gerek Başkanımızın gerek taraftarımızın bunu fazlasıyla takdir etmesi de belli çok mutlu ediyor ama belli ki bazı kesimler akıllarınca beni karalayıp fitne sokma derdindeler. Emre Belözoğlu'nun zor bir dönemde takımımızı 8 puan gerideyken devralması, takımımızın şampiyonluğu kıl payı kaçıracak kadar iddialı yere gelmesi ve camiaya ümit veren bir futbol oynaması da belli ki birilerini oldukça tedirgin etmiş ve nasıl termine ederiz hesapları başlamış. Fenerbahçeli taraftarlar olarak birlik ve beraberlikle çok güzel günlere ulaşacağımızı biliyoruz. Ben de taraftarı olduğum bu güzel kulüp için ne gerekiyorsa gözümü kırpmadan yapmaya devam edeceğim ve bu çirkin zihniyet amacına asla ulaşamayacak."