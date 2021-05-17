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Spor

"Ali Koç'tan Acun Ilıcalı'ya 'Ben bilmiyorum sen nereden biliyorsun' tepkisi"

17 Mayıs 2021 09:25

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Acun Ilıcalı'nın "takımın çok içine olmasından rahatsız olduğu" aktarıldı.

Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Trabzonspor maçı öncesinde istifa kararı alan Emre Belözoğlu'nu bu kararından caydıran isim olan Ilıcalı, Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından takımla daha yakından ilgilenmeye başladı.

Trabzonspor maçı öncesinde istifa kararı alan Emre Belözoğlu'nu bu kararından caydıran isim olan Ilıcalı, Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından takımla daha yakından ilgilenmeye başladı.

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