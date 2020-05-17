Acun Ilıcalı: Alacağım kulüpte hedefim Türk ve dünya futboluna yıldız kazandırmak

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, Avrupa'dan bir kulüp satın almak istediğini belirterek, "Hedefim Türk ve dünya futboluna yıldız kazandırmak" ifadelerini kullandı.

Ertem Şener'in Instagram yayınına katılan Acun Ilıcalı, Avrupa'dan kulüp satın alma projesinin detaylarını paylaştı.

"Bakış açım Abramovic gibi Chelsea'yi almak değil"

Ilıcalı, "Konuştuğum zaman manşet oluyorum. Adamızda konuştuğumuz şeyi alıp manşete taşıdığında ben burada oturup açıklama yapan bir tipe dönüşüyorum. Bundan çok mutlu değilim açıkçası. Mesela geçen gün bir yayında 'Bir hayalin var mı?' dediler. 'Avrupa'da bir kulüp alabilirim' dedim. Ertesi gün her yerde 'Acun kulüp alıyor' haberleri çıktı" diye konuştu.



Ünlü televizyoncu, kulüp alma düşüncesiyle ilgili olarak da "Öyle bir şey düşünüyorum gerçekten. Bakış açım Abramovic gibi Chelsea'yi almak değil. Güzel bir kulüp almak istiyorum. Alacağım kulüpte de hedefim Türk ve dünya futboluna yıldız kazandırmak" ifadelerini kullandı.