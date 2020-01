Acun Ilıcalı: AKP'li değilim, Gezi olaylarına katılan 20 kişi hâlâ burada çalışıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen televizyoncu Acun Ilıcalı, Erdoğan'ı sevdiğini ancak AKP'li veya 'cemaatçi' olmadığını söyledi. Ilıcalı, "Ben Cumhurbaşkanını seviyorum. Bunun için beni suçlamak kadar aptalca bir şey olabilir mi? Bugün sizinle aynı görüşte olmayan insan iyi insan olamaz mı? Doğruyu hep biz mi biliyoruz. Ben mi en doğruyu biliyorum. Benim de fikirlerim yanlış olabilir. Ben hiç kimseyi ne sordum. Gezi Olayları oldu, bizden 20 kişi Gezi Olaylarına gitti. Halen bizimle beraber çalışıyorlar" dedi.

TV8'in batması durumunda halı sahada maç yapacağını ifade eden Ilıcalı, "Normal çalışması gerekenin iki buçuk üç katı çalışıyoruz, başkaları az çalışıyor demiyorum. Her şirket çalışıyordur, her televizyon kanalı bir mesai yapıyordur. Saat 6 dediğinde mesai biter değil mi? Bu şirkette bitmiyor" diye konuştu.

İnternethaber'den Hande Aydemir'e konuşan Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Bir ara sizin Fethullahçı olduğunuz söyleniyordu. Bundan haberiniz var mı? Fethullahçı olduğunuzdan...

Benle ilgili iluminati diye de söylenti çıktı. Ben bu soruya zaten yıllar önce cevap vermiştim. Ben hayatımda hiç kendisi ile görüşmedim. Öyle bir durumum olmadı. Beni bir şekilde bir yere konumlandırma çabasını görüyorum. Bir grup AK Partili olduğumu zannediyor. Ben Ak Partili değilim. Fethullahçı olduğumu söylediler. Fethullahçı da değilim. İnsanlar ünlü olduğunuzda o şöyle, o şucu, bu sayede ünlü oldu, bilmem kim destekledi gibi bir şekilde teoriler çıkartıyorlar. Bu iddialara alıştım ben şu ana kadar.

Nasıl yönetiyorsunuz peki bu iddiaları? Yanıt vermiyor musunuz?

Hayır yanıt veriyorum. Sorulduğu zaman söylüyorum. Ama ortalığa çıkıp devamlı şucu değilim, bucu değilim diyecek halim de yok. Ama bilen zaten biliyor. Ben defalarca söyledim. Benim Ak Parti ile hiç bir alakam yok. AK partili değilim, bir bağım da yok. Ama ben Cumhurbaşkanımızı sevdiğimi söyledim diye, odadan vay AK Partili... O başka bir şey bu başka bir şey. Yani ben bir insanı sevebilirim... Çok komik şeyler yaşıyoruz. Bu şirkette biz inan şurada çalışan 250 kişi var bir kısmı Dominikte şu an ama, ben kimin ne görüşte olduğunu bilmiyorum. Ama bilsem de hiç bir şekilde kalben ona karşı bir şey hissetmem. Bir insan ateist olabilir, CHP'li olabilir, bu insan bu şirkette çalışabilir. Benim arkadaşım olabilir. Biz beraberiz, şunu bir türlü yaşayamadık, niye yaşayamıyoruz onu da bilmiyorum. Hepimiz ayrı düşünelim. Ben Cumhurbaşkanını seviyorum. Bunun için beni suçlamak kadar aptalca bir şey olabilir mi? Ya da ben niye seni suçlayayım. Birbirimizi niye suçluyoruz. Ben oruç tutarım da bizim şirkette tutan da var tutmayan da var. Sen tutmazsın, bu beni niye ilgilendirsin. Bu senin iyi insan olmanla alakalı değil ki. Ben şuna bakarım, iyi insan olsun, iyi niyetli olsun, yalan söylemesin, samimi olsun. Ama bunların insanın düşüncesi ile alakası yok ki. Bugün sizinle aynı görüşte olan insan iyi insan olamaz mı? Doğruyu hep biz mi biliyoruz. Ben mi en doğruyu biliyorum. Benim de fikirlerim yanlış olabilir. Ben hiç kimseyi ne sordum. Gezi Olayları oldu, bizden 20 kişi Gezi Olaylarına gitti. Halen bizimle beraber çalışıyorlar.



Uyarmadınız mı? Dikkat edin, siyasi olaylar karışmayın...

Tabii ki uyardım, ama uyarım şudur, ülkenin bütünlüğüne aleyhte en ufak bir hamleyi ben yaşatmam. Ülkemi seviyorum. Ülke bütünlüğünü bozacak bir hamle yapanı bu şirkette tutmam. O başka bir şey. Sen istediğini düşünebilir, bunu da dile getirebilirsin. Bununla ilgili hiç bir sorunum yok. Benimle ilgili bir kısım o böyle, şu böyle... Bazen okuyorum, Acun'u sevmiyorum... Sevme beni ama sebebi düşüncem olmasın. Başka şeylerden sevme. Olabilir, gıcık gelirim, tavrımı beğenmezsin, bir gün bir laf ederim, küstah bulursun filan... Ama düşüncem yüzünden beni sevmiyorsan o çok yazık. Sana sorayım ben, senin kuzenlerinle fikirlerin aynı mı?

Cumhurbaşkanımız çok merhametli bir insan

Peki niye seviyorsunuz Cumhurbaşkanını?

Bir kere ben, şahsi görüşüm bu. Merhametli buluyorum kendisini, yakından da tanıdığım için. Ne kadar ağır eleştiriler aldığını görüyorum, üslubuna, davranışına bakıyorum. Geçenlerde bir ödül töreninde gözlerimle gördüm. Görmesem, başkası anlatsa inanmam, cidden bu kadar olur mu diye ben bile sorarım. Vatandaşlar kağıt ulaştırmaya çalışıyorlar, kendisi de bakanlar kurulu var o kağıtları okuyor, konusuna bakıyor o konuyla ilgili bakanı ilgili vatandaşa yolluyor. Ben bunu gördüm. Şahsi olarak da konuştuğum zaman merhameti, sıcaklığı gördüm. Ülkemizdeki gerilim, o özelliklerini göstermesine izin vermiyor belki de. Herkes bunu benim kadar göremiyor. Ama herkes sevsin diye de bir talebim yok. Bu benim şahsi görüşüm. Ama bana sorarsan, beni de herkes sevmesin. Bazı insanlar var, beni sevmesin. O beni sevince mutlu olmayacağım. Sevdiği zaman acaba bende bir yanlış mı var niye seviyor bu beni diyorum. Açıkçası buna bakış açım da bu.

Nasıl bir insan sayın Cumhurbaşkanı? Siz yakından tanıdığınız için soruyorum.

Çok esprili bir insan.

TV8 batarsa halı sahada maç yaparım



Allah korusun bir baktık programlar altüst oldu, tutmamaya başladı. N'aparsınız o zaman? B planınız ne olur.

Halı sahada maç yapmaya başlarım her halde. Keyfime bakarım herhalde. Ama şunu anlatayım. Biz herhangi bir bünyenin iki buçuk üç katı çalışıyoruz. Normal çalışması gerekenin iki buçuk üç katı çalışıyoruz, başkaları az çalışıyor demiyorum. Her şirket çalışıyordur, her televizyon kanalı bir mesai yapıyordur. Saat 6 dediğinde mesai biter değil mi? Bu şirkette bitmiyor. Bu şirket bütün geceyi toplantılarla bazen tüm gününü kesintisiz televizyon konuşarak geçiriyor. Ben arkadaşlarıma her zaman şunu söyledim hiç kimse bizim kadar kafayı yemedi. Kimse 15 saat televizyon konuşmuyordur. O kadar olayın içindeyiz yani. Bütün ekibimiz yani. Her dakika televizyon konuşuyoruz. Bu kadar konsantre olunca da ortaya bir şey koyabiliyoruz. Yarın öbür gün programlar tutmazsa tutmayabilir. Seyirci ısınmaz, ne bileyim. Ona nasıl garanti verelim zaten.