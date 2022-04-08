Acun Ilıcalı açıkladı: Yazın en az 8 transfer yapacağız

Hull City'nin taraftarlarıyla bir araya gelen Acun Ilıcalı, deneyimli bir santrafor alacağını ve yazın takıma en az 8 transfer yapacağını açıkladı.

Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, kulübün taraftarlarıyla bir araya geldi. 'Nick Barmby ve Acun Ilıcalı ile bir akşam' programı Hull City'nin Youtube kanalından canlı yayınlandı. Programda gazeteci Rob Palmer moderatör olarak yer aldı.

"Hull City Türkiye'de büyük ilgi görüyor"

Programda Acun Ilıcalı, Hull City hakkındaki planlarını açıkladı. Ilıcalı'nın açıklamaları özetle şöyle:

"Hull City Türkiye'de çok büyük hatta mega ilgi görüyor. Hull City'nin Türkiye'ye giderek hazırlık maçı yapmasını planlanıyoruz. Futbolcu Kean Lewis-Potter'ın oynamak istediği sürece takımda kalmasını istiyoruz. Gençleri yetiştirecek heyecan verici bir akademiyi hayata geçirmek istiyorum.

"Şota Averladze'ye güvenimiz tam"

Kadroyu güçlendirmek için yazın en az 8 transfer yapacağız. Takım hakkında kararları almak için teknik direktör Şota Averladze'ye güvenimiz tam. Gelecek sezon takımda tecrübeli forvet ya da forvetler olacak.



Yerel medya ile iletişimi çok önemsiyorum. Yereldeki çocukları desteklemek için kampanyalar yapılacak.

Statta daha çok rock konseri düzenlenecek. Bunun için bir Türk bira markasıyla iletişim yapılıyor.

Sahadaki rugby işaretlerini sevmiyorum. Rugby ile futbol sahasının aynı olmasını sevmiyorum.

Kadın futbol takımı kurabilirim."