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Acun hangi kanala transfer oldu?

Acun Ilıcalı'nın Show TV'den 50 milyon TL alacağını tahsil edemediği iddia edilmişti

02 Ağustos 2012 21:55

Bir süredir transfer tekliflerini değerlendiren ve çeşitli kanallarla görüşen Acun Ilıcalı, bir sezon için 70 milyon TL karşılığında Star TV ile anlaştı.

Transfer parası almadığı öğrenilen Acun Ilıcalı, yeni sezonda 11 ay boyunca haftada üç gün Star TV’de program yapacak. Kanalda “O Ses Türkiye ”, “Survivor” ve “Yetenek Sizsiniz” yarışmaları ekrana gelecek. Ilıcalı, her bir programın haftalık yayını karşılığında 550 bin TL alacak.

Uzun yıllardır çalıştığı Show TV ile 50 milyon TL’lik alacağını tahsil edemediği için yollarını ayıran Acun Ilıcalı, Türkiye televizyon tarihinin en büyük transferlerinden birini gerçekleştirdi.

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