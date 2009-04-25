Acun Aston Martin'e 'varım' dedi

2008’in gelir vergisi rekortmenleri listesinde 52’nci sırada yer alan Acun Ilıcalı, 1 milyon dolara Aston Martin otomobil aldı.



Vergi rekortmenleri sıralamasında ikinci olan Acun Ilıcalı , kendisine 1 milyon TL'ye James Bond filmlerinde kullanılan Aston Martin marka otomobil aldı.Ünlü sunucu geçtiğimiz gece yeni otomobiliyle görüntülendi.Fotoğraflarının çekilmesine sinirlenen Ilıcalı " Bu otomobil olayından kopun artık. İnsanlar ekmek bulamıyor.Ekonomik kriz var. İnsanların gözüne benim otomobilimi sokmayın" dedi.

