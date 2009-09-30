'Açma telefonunu hepimiz dinleniyoruz'

İşadamlarının Baykal ile yaptığı toplantıya 'telefonların dinlenmesi' damga vurdu.

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un davetiyle gerçekleşen ve iş dünyası ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ı bir araya getiren basına kapalı toplantıya ‘telefonların dinlenmesi’ damga vurdu. Daha çok siyasi konuların konuşulduğu toplantıda Türkiye İşveren Sendikaları Federasyonu (TİSK) Başkanı Tuğrul Kudatgobilik’in cep telefonu çalınca Rahmi Koç’un şakayla karışık ‘dinlenme’ uyarısı yaptığı öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, Koç, Kudatgobilik’i uyararak “Açma telefonunu, hatta kapat. Bilmiyormusun, hepimiz dinleniyoruz” dedi. Bunun üzerine diğer işadamlarının da aynı konudanmustarip olduklarını şaka yollu dile getirerek, “Doğru, hangimiz dinlenmiyoruz ki?” dedikleri öğrenildi. CHP kurmaylarının da katıldığı toplantıya bundan sonra Ergenekon davası, yargı bağımsızlığı, demokratikleşme ve vergi cezaları konularında dile getirilen görüşler hâkim oldu. Edinilen bilgiye göre, toplantının kalanında şu görüşler dile getirildi:

'Yargı bağımsızlığı kaygıya yol açıyor'

CHP Lideri Baykal Türkiye’de demokrasiyi tehdit eden unsurlar arasında ilk sırada telefonların dinlenmesi, Ergenekon davası sürecinde yaşananlar ve yargı bağımsızlığını sıraladı. İşadamları da bu konudaki kaygıları paylaştıklarını dile getirdi. Gündeme gelen bir diğer konu da Doğan Holding Başkanı Aydın Doğan’a kesilen vergi cezası oldu. CHP kurmayları bu konuyu basın özgürlüğü ve özel sektör üzerinde baskı kurmak olarak yorumladı, iş dünyası temsilcileri de bu görüşe katıldı.

Rahmi KoçMüzesi’nde gerçekleşen toplantıda iş dünyası “AKP, AB konusunda yavaşladı. Bu bayrağı CHP devralsın” görüşünü dile getirdi. Tolantıya, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Eczacıbaşı Holding Başkanı Bülent Eczacıbaşı, TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Tekfen’in kurucularından Feyyaz Berker, Kibar Holding Başkanı Ali Kibar, Boyner Holding Başkanı Cem Boyner’in de aralarında bulunduğu 12 işadamı katıldı. 20.00’de başlayan yemekten Cem Boyner eşi Ümit Boyner’in doğumgünü olması nedeniyle erken izin isteyerek 20.30’da ayrıldı.



Yemeğe katılan CHP’liler arasında ise Başkan Yardımcısı Onur Öymen, Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak yer aldı.