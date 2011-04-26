Açlıktan ölüme savcıdan yalanlama!

T24 - Basında yer alan ve CHP liderinin önceki gün başlayan seçim mitinglerinde dile getirdiği 2.5 aylık Kübra bebeğin açlıktan öldüğüne dair bilgiye, savcıdan yalanlama geldi.





KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?



...Bugünkü gazetelerde var. Samsun'da 2.5 aylık Kübra bebek açlıktan öldü. 21'inci yüzyılda bir küçük çocuk annesinin kucağında ölürken, bunun ayıbı bu ülkeyi yönetenlere aittir. Ve çıkıp 'Kişi başına milli gelir 10 bin dolara ulaştı' diyorlar. Kişi başına 10 bin dolara ulaştıysa nasıl bu memlekette 2.5 aylık çocuk annesinin kucağında açlıktan ölüyor. Hiç utanmıyorlar mı bunlar. Bunların maskelereni indireceğiz...



Seçim mitinglerine önceki gün Samsun'da başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, medyada yer alan bir haberi gündeme getirdi.



Samsun'da 2.5 aylık Kübra bebeğin açlıktan öldüğünü belirten CHP lideri, iktidara yüklendi ve "21'inci yüzyılda bir küçük çocuk annesinin kucağında ölürken, bunun ayıbı bu ülkeyi yönetenlere aittir" dedi.



Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Canip Yetişir de, Kübra bebeğin ölümüyle ilgili bir açıklama yaptı: Açlıktan öldüğüne dair haberlerin doğruluk payı yok... Bu yanlış haberin düzeltilmesini talep ediyorum."



Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Canip Yetişir, yaklaşık 3,5 ay önce Tekkeköy ilçesinde hayatını kaybeden 2,5 aylık Kübra Nazar Bakırcı'nın açlıktan öldüğüne dair haberlere yer verildiğini hatırlattı.



Bebeğin kesin ölüm nedenini belirleyen raporun henüz yetkili Tekkeköy Savcılığına ulaşmadığını vurgulayan Yetişir, Kübra bebeğin açlıktan öldüğüne dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.



Yanlış haberlerin kamuoyunun da yanlış bilgilenmesine neden olduğunu ifade eden Yetişir, ''Bu yanlış haberin düzeltilmesini talep ediyorum'' diye konuştu.





'KESİN ÖLÜM RAPORU BELLİ DEĞİL'



Ellerinde sadece Adil Tıp Kurumunun 18 Mart tarihli ön raporu olduğunu belirten Yetişir, şunları kaydetti:



''O ön raporda da ölüm sebebi belirtilmemiştir. Sadece yapılan işlemler, incelemeler bildirilmiştir. Onun dışında bugüne kadar gönderdiğimiz parçalarla ilgili bir sonuç gelmemiştir. Ölüm sebebiyle ilgili bizim elimize herhangi bir rapor geçmemiştir. Bunu kamuoyunun bilmesini istiyorum. Bebeğin, ölüm sebebinin ne olduğuna dair kesin ölüm raporu henüz belli değildir. Dosyamızda böyle bir olay ve böyle bir rapor yoktur.''