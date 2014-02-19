Açlıktan ölmek üzereler



BM, açlık çeken insanlara gıda temin edebilmek için uluslararası mali yardım bekliyor. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Operasyonlar Direktörü John Ging, bu yıl Somali’ye insani yardım için gerekli olduğu düşünülen 930 milyon doların sadece yüzde dördünün sağlanabildiğini belirtti.

Ging, uluslararası toplumdan şu sözlerle bağış talebinde bulundu: “Bulabildiğimiz ve ihtiyacımız olan arasındaki uçurum çok büyük. Bu da bu uçurumda insanların gereksiz yere ölüp acı çekeceği anlamına geliyor.“

Ging, "Somali içinde şu anda 857 bin kişi acil gıda yardımına muhtaç durumda. Yaklaşık 2 milyon kişinin de düzenli olarak gıdaya ulaşma imkanı yok" dedi.

2011 yılında Somali'de yaşanan büyük açlık krizini hatırlatan Ging, o zaman 260 bin insanın yeterli beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini vurguladı. Somali, son yıllarda sürekli kuraklık yaşıyor.

Bunun yanı sıra 20 yıldan uzun süredir devam eden iç savaş Somali devleti ve kurumlarını zayıflattı. Somali'nin pek çok bölgesini kontrol eden radikal İslamcı El Şebab örgütü son olarak başkent Mogadişu'da yeni saldırılar düzenledi.

Alman hükümeti ülkedeki hassas durum nedeniyle, 2013 yılı sonunda AB'nin Somalili askerleri eğitme misyonuna katılmaktan vazgeçmişti. Ancak Alman Savunma Bakanlığı gelecekte Alman askerlerinin yeninden Mogadişu'da Somalili askerlerin eğitimine yardımcı olmasının planlandığını belirtti.