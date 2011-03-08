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Ekonomi

Açlık sınırı 951 liraya yükseldi

Memur Sendikaları Konfederasyonu'nun (Memur-Sen) yaptığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, Şubat ayında açlık sınırı 951, yoksulluk s&#

08 Mart 2011 02:00

T24 - Memur Sendikaları Konfederasyonu'nun (Memur-Sen) yaptığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, Şubat ayında açlık sınırı 951, yoksulluk sınırı 2 bin 569 liraya yükseldi.

Konfederasyondan yapılan açıklamada, verilerin, kış mevsiminin yoksulluğu artırdığını ortaya koyduğu belirtildi.

Gıda maddesi fiyatlarının şubat ayında, Ocak ayına göre yüzde 4,30 arttığı, artışta ilk sırada yüzde 49,58 ile patlıcan, ikinci sırada yüzde 42,34 ile sivri biber, yüzde 40,36 ile salatalık, yüzde 39,29 ile dolmalık biber, yüzde 37,14 ile çarliston biber ve yüzde 36,82 ile mandalina yer aldı. Şubat'ta domates fiyatının yüzde 5,12, koyun etinin yüzde 3,42, sucuğun yüzde 2,26 ve dana etinin yüzde 2,02 azaldığı da ifade edildi.

Açıklamada, şubat ayında giyim fiyatlarının Ocak ayına göre yüzde 3,95'lik azalma gösterdiği, karışım kumaşlar, pamuklu kumaşlar ve iç çamaşırı fiyatlarının arttığı, kışlık giyim ürünlerinin fiyatlarının ise düştüğü belirtildi.

Araştırmaya göre, Şubat ayında ısınma fiyatları ortalama yüzde 0,15, barınma yüzde 0,32, sağlık maddesi yüzde 0,27, ulaşım yüzde 0,66, temizlik maddesi yüzde 0,67, eğitim-kültür ortalama yüzde 1,68 artarken, haberleşme fiyatları ortalama yüzde 1,06 azaldı, aydınlanma maddesi fiyatlarında değişim olmadı.


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