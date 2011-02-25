-AÇLIK SINIRI 890 LİRA ANKARA (A.A) - 25.02.2011 - Türk-İş, Şubat ayında dört kişilik bir aile için açlık sınırını yaklaşık 890, yoksulluk sınırını ise 2 bin 897 lira olarak hesapladı. Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) hesaplamalarına göre, dört kişilik bir ailenin ''insan onuruna yaraşır bir geçim düzeyini sağlayabilmek için'' yılbaşına göre yapması gereken aylık harcama tutarı 71 lira artış gösterdi. Ailenin sadece mutfak harcaması için yapması gereken harcama tutarı geçen yıla göre 22 lira arttı. Açıklamada, asgari ücrete yılbaşında 30 lira zam yapıldığı dikkate alındığında, asgari ücrete yapılan artışın üçte ikisinin mutfak harcamasındaki artışı ancak karşıladığına işaret edildi. Konfederasyonun Şubat ayı için yaptığı ''açlık-yoksulluk sınırı'' hesabına da yer verilen açıklamaya göre, dört kişilik bir ailenin, sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken ve açlık sınırı olarak adlandırılan harcama tutarı yaklaşık 889,5 lira olarak hesaplandı. ''İnsan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi'' için gerekli olan ve yoksulluk sınırı olarak adlandırılan tutar ise 2 bin 897,5 lira olarak tespit edildi. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarının bir önceki aya göre yüzde 2,20 arttığı bildirilen açıklamada, yıllık ortalama artışın yüzde 10,93'ü bulduğu ifade edildi.