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Açlık sınırı 1680, yoksulluk sınırı 5473 TL

Mutfak enflasyonunda artış aylık yüzde 1.06, 12 aylık artış ise yüzde 10.69 olarak açıklandı

27 Nisan 2018 15:41

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), nisan ayı araştırmasına göre 4 kişilik bir  ailenin açlık sınırı 1680 TL, yoksulluk sınırı 5473 TL olarak açıklandı. 

Sputnik'te yer alan haberde, araştırmaya göre; sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1680,33 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 5.4473,38 TL oldu.

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 2.073,51 TL olarak hesaplandı. Mutfak enflasyonunda artış aylık yüzde 1.06, 12 aylık artış ise yüzde 10.69 olarak açıklandı.

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