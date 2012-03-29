T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Açlık Oyunları'na aile sansürü

Geçtiğimiz hafta gösterime giren 'Açlık Oyunları'ndaki öldürme sahnelerinden rahatsız olan bazı aileler, filmin mevcut olan 12 yaş sınırının 15'e yükseltilmesini istediler.

29 Mart 2012 19:43

Suzanne Collins'in kaleme aldığı Ateşi Yakalamak ve Alaycı Kuş adlı kitaplardan oluşan üçlemenin ilki olan ve aynı adla beyazperye uyarlanan Açlık Oyunları, şiddet içeren sahneleri nedeniyle önce İngiltere'deki sansür kurulunun ardında da ebeveynlerin sansürüne takıldı.

 
sabitfikir.com'da yer alan habere göre; Türkiye'de de geçtiğimiz hafta de vizyona giren filmdeki öldürme sahnelerinden rahatsız olan bazı aileler, filmin mevcut olan 12 yaş sınırının 15'e yükseltilmesini istediler.
 
Filmde kamerayı sallayarak seyircilerin şiddet içeren sahnelere direkt olarak maruz kalmaları önlenmeye çalışılmış.
 
İngiltere'de filmin yetişkin olmadan izleme yaşı 12 olarak belirlenmiş ve "şiddet içeren sahneler" in olduğu belirtilmiş.
 
British Board of Film Classification (İngiltere Film Sınıflandırma Kurulu), önce yetişkin olmadan filmi izleme yaşını 15 olarak düşündüklerini ama daha sonra filmden bazı sahneleri çıkararak yaş sınırını düşürdüklerini söylüyor.
 
Aynı adla kitaptan beyazperdeye uyarlanan filmde, her yıl yapılan Açlık Oyunu'na her bölgeden 12 - 18 yaş arası çocukların gönderiliyor. Televizyondan canlı izlenen ölümüne kavgaya annesi ve kızkardeşi ile yaşayan 16 yaşındaki Katniis Everdeen, kızkardeşini korumak için onun yerine katılır ve kendisini ölümüne bir mücadelenin içinde bulur. 

ETİKETLER

AçLIK OYUNLARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24