Açlık Oyunları'na aile sansürü

Suzanne Collins'in kaleme aldığı Ateşi Yakalamak ve Alaycı Kuş adlı kitaplardan oluşan üçlemenin ilki olan ve aynı adla beyazperye uyarlanan Açlık Oyunları, şiddet içeren sahneleri nedeniyle önce İngiltere'deki sansür kurulunun ardında da ebeveynlerin sansürüne takıldı.

sabitfikir.com'da yer alan habere göre; Türkiye'de de geçtiğimiz hafta de vizyona giren filmdeki öldürme sahnelerinden rahatsız olan bazı aileler, filmin mevcut olan 12 yaş sınırının 15'e yükseltilmesini istediler.

Filmde kamerayı sallayarak seyircilerin şiddet içeren sahnelere direkt olarak maruz kalmaları önlenmeye çalışılmış.

İngiltere'de filmin yetişkin olmadan izleme yaşı 12 olarak belirlenmiş ve "şiddet içeren sahneler" in olduğu belirtilmiş.

British Board of Film Classification (İngiltere Film Sınıflandırma Kurulu), önce yetişkin olmadan filmi izleme yaşını 15 olarak düşündüklerini ama daha sonra filmden bazı sahneleri çıkararak yaş sınırını düşürdüklerini söylüyor.

Aynı adla kitaptan beyazperdeye uyarlanan filmde, her yıl yapılan Açlık Oyunu'na her bölgeden 12 - 18 yaş arası çocukların gönderiliyor. Televizyondan canlı izlenen ölümüne kavgaya annesi ve kızkardeşi ile yaşayan 16 yaşındaki Katniis Everdeen, kızkardeşini korumak için onun yerine katılır ve kendisini ölümüne bir mücadelenin içinde bulur.